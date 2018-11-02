و من العشق ما قتل.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة صديقة

القاهرة(صدى):

لقى عامل مصرعه على يد صديقه بالاتفاق مع عشيقته ” زوجة العامل ” بادعائهما أنه توفى نتيجة ضعف في عضلة القلب ، وذلك بقرية الشوبك الغربي بالجيزة.

ونجحت القوات الأمنية بقسم شرطة البدرشين من استجواب ومواجهة زوجة المجني عليه وصديقه اعترفا بما نسب إليهما حيث صرحت الزوجة أنها اتفقت مع صديقه أن يتخلصو من زوجها بدافع الزواج، مؤكدة ان بينهما علاقة عاطفية منذ عامين.

وأوضحت الزوجة والعشيق أنه تم قتل المجني عليه باعطاؤه قرصين مخدر بكوب الشاي ، ولف عباءه حول عنقه حتى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.