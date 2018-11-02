ضوابط لحالات تعثر سداد القروض

عادل الحربي (صدى):

أوضحت البنوك السعودية أن الأمور التي تترتَّب على عدم تسديد القرض للبنك تكون كارثية أحيانًا، حيث يحق جهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على حسب بنود عقد التمويل التي تتمثل في :

1. صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.

2. تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.

3. قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية.

4. المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.

وقبل كل هذا يجب يجب التأكّد من مدى ضرورة الإقدام على هذه الخطوة لتجنت تعثر السداد ، فعلى الشخص دراسة الراتب أو الدخل الشهري والسنوي بشكل واضح بما يشمله الدخل من إيراد لإيجار ملكيات خاصة أو مكافئات أو خصومات أو مساعدات من آخرين وهكذا, ثم دراسة حجم القرض الذي يريد الشخص اقتراضه ويشمل الأمر مدة سداد الدين, ونسبة الفائدة السنوية ومستوى خدمة العملاء بالبنك الذي سيقترض منه.