بالفيديو.. لحظة انهيار جزئي لسقف غرفة إنعاش بمستشفى تيماء

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق كسر كوع ماسورة تصريف مياه الأمطار بمستشفى ” تيماء ” العام في تبوك؛ مما أدى لانهيار جزئي لسقف غرفة إنعاش.

وفي هذا السياق، كشف القطاع الصحي بمحافظة تيماء أن اليوم حدث عطل مفاجئ لخط تصريف الأمطار من سطح الدور الأول بالمستشفى؛ و حدوث شرخ في كوع تصريف المياه؛ حيث تسبب هذا الأمر في تسريب المياه وبصورة كبيرة في غرفة ” RR ” بالطوارئ.

وقام فريق الصيانة بالتواجد بالموقع وعزل الكهرباء وإصلاح العطل بتغيير كوع خط تصريف المياه، كما تم عمل اختبار لخط التصريف بعد الانتهاء من الإصلاح ولا يوجد أي تسريب.