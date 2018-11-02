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محمد إمام يفاجئ جمهوره في المملكة بخبر سار

محمد إمام يفاجئ جمهوره في المملكة بخبر سار
أماني الغامدي(صدى):

زف الفنان المصرى محمد إمام خبرا سارا لمحبيه و جمهوره السعودي، مؤكدا على بدء عرض فيلمه ” ليلة هنا وسرور ” في دور العرض بالمملكة.

وكتب إمام، معلقا على الصورة التي نشرها للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” ، قائلا: ” من النهارده.. فيلم ليلة هنا وسرور يعرض في السعودية لأول مرة.. في سينمات ڤوكس وإي أم سي ” .

وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين أكدوا له انتظارهم لعرض الفيلم منذ فترة، كما يستعد محمد إمام حاليا لفيلمه الجديد ” لص بغداد ” ، الذي سيبدأ في تصويره خلال الفترات المقبلة.


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