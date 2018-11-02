بالفيديو.. طبيب طوارئ يحذر من مشروب كحولي مخلوط بمادة الميثانول
أظهر مقطع فيديو طبيب طواريء يحذر من مشروب كحولي غير معروف المصدر مخلوط بمادة الميثانول القاتلة.
وجاء تحذيره بعد حالة وفاة وحالتي فقدان للبصر لشباب في العشرين من عمرهم.
وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما قاله مجرد إشاعات وخزعبلات.
وعلق مغرد، قائلا: ” بلاش خزعبلات وإشاعات والمصيبة إنها تأتي من أطباء طول عمره بالغرب يشربون أقوى أنواع الكحوليات ولا أحد فقد بصره ” .
ورأى مغرد ثاني، أن هناك مواد قاتلة تضاف لبعض الكحوليات حتى لا تستخدم للشرب.
احمد[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
واطزسزس…؟
اعوذ بالله…
انتهاك حرمة الله للخمر عادي…وشربه عادي… المهم التحذير من المغشوش منه…؟