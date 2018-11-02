” فيتسل ” و ” فيدال ” على قائمة المرشحين لدعم صفوف سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

لا زال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، يبحث عن صفقة جديدة لتدعيم خط وسط فريقه في سوق الانتقالات، وليس المدرب مضطرًا للتعاقد مع لاعب لا يزيد سعره عن 30 مليون يورو.

ويسعي سان جيرمان لتخفيض النفقات، لتجنب أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ويرغب المدرب الألماني في جلب لاعب وسط جديد بسعر يتماشى مع سياسة ناديه الجديدة، حيث يأتي البلجيكي أكسيل فيتسل، نجم بوروسيا دورتموند، على رأس أولوياته، ولن يكلف فيتسل النادي الباريسي الكثير من الأموال، بعدما انضم إلى دورتموند الصيف الماضي، مقابل 20 مليون يورو فقط.

و تحول توخيل إلى التشيلي أرتورو فيدال، الذي انضم إلى برشلونة مؤخرًا مقابل 18 مليون يورو فقط، كما يسعى توخيل لاستغلال أزمة فيدال مع مدربه إرنستو فالفيردي، حيث بات حبيسا لمقاعد البدلاء منذ بداية الموسم.

ويدخل البرازيلي فابينيو، لاعب ليفربول، ضمن قائمة المرشحين لدعم صفوف سان جيرمان، في ظل معاناته في الحصول على فرصة اللعب بصفة أساسية مع الريدز هذا الموسم.