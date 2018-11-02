بالفيديو.. لحظة دخول العاصفة البردية على طريق ” مكة- جدة “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهدا مهيبا للحظة دخول العاصفة البردية وتساقط الأمطار على طريق ” مكة- جدة ” .

وظهر في المقطع المتداول بين رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الجمعة ، مواطنا وهو يقف ويمسك الثلج بيده فى سياق تعليقه على العاصفة البردية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبّهت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار رعدية، تشمل جدة والطائف.

ونوه خبراء الطقس بضرورة أخذ الحيطة والحظر .