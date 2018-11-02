نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب الأمطار وسرعة الرياح.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي لإمارة مكة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.



ويشار إلى ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت وقد أصدرت اليوم الخميس تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مكة المكرمة، ومحافظات الطائف، وميسان، وبني سعد، ومحافظة بحره، والجموم ومدركة والطريق الواصل إلى المدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها.