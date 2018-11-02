جشع رجل يدفعه لتشجيع زوجته على الانتحار

كانبرا(صدى):

أقدم رجل أسترالي على تشجيع زوجته على الانتحار؛ لرغبته في الحصول على مبلغ التأمين على حياتها والذي يصل لحوالي مليون دولار أمريكي.

وعن التفاصيل، قام الزوج بتقديم النصح لزوجته ومساعدتها على الانتحار في عام 2014، حيث كان يرغب في الحصول على مبلغ التأمين على حياتها.

وأصدرت محكمة أسترالية حكمًا بسجن الزوج 10 أعوام؛ لتشجيع زوجته على الانتحار، في قضية وصفها القاضي بأنها تعد سابقة عالمية من نوعها.

يُذكر أن ” الزوجة ” كانت تُعاني من آلام مزمنة والاكتئاب والقلق؛ لكنها لم تكن مصابة بمرض عضال.