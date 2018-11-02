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بالفيديو.. حلاق يقص شعر النساء باستخدام الفأس

بالفيديو.. حلاق يقص شعر النساء باستخدام الفأس
موسكو(صدى):

عالم الحلاقين يزخر بالعجائب و الغرائب ، فقد ابتكر حلاق روسي من مدينة ” نوفوسيبيرسك ” في سيبيريا طريقة جديدة لقص الشعر، باستخدام فأس حقيقي بدلا من المقص.

وتداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للحلاق الروسي وهو يقص شعر النساء بالفأس و يحظي على عدد كبير من المعجبين ، وتمت استضافته في العديد من البرامج التليفزيونية، موضحاَ أن الفأس أكثر سهولة من أى وسيلة خرى .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 15 دقيقة

سيـموت متأثـرًا بغبائـه😅😅

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