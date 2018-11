بالفيديو.. حلاق يقص شعر النساء باستخدام الفأس

View this post on Instagram

Вот не могу без работы и любимого топора ! 💇🏻‍♀️💇🏻‍♀️ И как приятно в жаркий , погожий денек выехать загород и выступить с номером « Адская стрижка» 🎬🎬🎬. По вопросам сотрудничества и заказов выступлений пишите на вотсап +79231393999 или на эл.почту [email protected] 🤹🏼‍♂️🤹🏼‍♂️🎭🎭