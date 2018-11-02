بالفيديو.. حلاق يقص شعر النساء باستخدام الفأس
عالم الحلاقين يزخر بالعجائب و الغرائب ، فقد ابتكر حلاق روسي من مدينة ” نوفوسيبيرسك ” في سيبيريا طريقة جديدة لقص الشعر، باستخدام فأس حقيقي بدلا من المقص.
وتداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للحلاق الروسي وهو يقص شعر النساء بالفأس و يحظي على عدد كبير من المعجبين ، وتمت استضافته في العديد من البرامج التليفزيونية، موضحاَ أن الفأس أكثر سهولة من أى وسيلة خرى .
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دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 15 دقيقة
سيـموت متأثـرًا بغبائـه😅😅