بالفيديو.. حلاق يقص شعر النساء باستخدام الفأس

موسكو(صدى):

عالم الحلاقين يزخر بالعجائب و الغرائب ، فقد ابتكر حلاق روسي من مدينة ” نوفوسيبيرسك ” في سيبيريا طريقة جديدة لقص الشعر، باستخدام فأس حقيقي بدلا من المقص.

وتداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للحلاق الروسي وهو يقص شعر النساء بالفأس و يحظي على عدد كبير من المعجبين ، وتمت استضافته في العديد من البرامج التليفزيونية، موضحاَ أن الفأس أكثر سهولة من أى وسيلة خرى .