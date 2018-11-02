البنوك تعلن عن طرق تأمين جديدة في المعاملات المصرفية عبر الإنترنت

علي القحطاني (صدى):

وفرت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على العملاء الوقت والذهاب إلى فروع البنوك، إضافةً إلى تسهيل الاطلاع على الوضع المالي الشخصي، ويجب على عملاء مراعاة استعمال طريقة توفر أعلى مستويات الأمان أثناء التحويلات والمعاملات المصرفية الأخرى.

وتعتمد البنوك العديد من الطرق، في المعاملات المصرفية عبر الإنترنت مثل ChipTan و PhotoTan و BestSign بالارتباط مع قارئ البطاقات، وطريقة QR-TAN، التي تعتمد على التطبيقات.

وعن طريقة SMS-TAN: لا تزال مستعملة على نطاق واسع، لإرسال رقم المعاملة المصرفية (TAN) الخاصة بالتحويلات إلى هاتف المستخدم الذكي عن طريق رسالة نصية قصيرة.وتمتاز هذه الطريقة بتوفير مستوى أمان متوسط، كما ينطبق ذلك أيضاً على الطرق، التي تعتمد على التطبيقات مثل PhotoTan و BestSign، وجميع التطبيقات الخاصة بالبنوك، لإرسال أرقام المعاملات المصرفية إليها، المعروفة باسم AppTAN.

وحول طرق SMS-TAN و AppTAN فيتعين على المستخدم، حسب كل بنك سداد رسوم نظير كل رقم معاملة TAN ترسل، واعتبر الخبراء الألمان طرق eTan+ و iTAN، غير آمنة، وتعتمد الطريقة الأخيرة على قائمة الورق التقليدية بأرقام المعاملات TAN المرقمة والمطبوعة.

وحث الخبراء من يضطر لاستعمال طرق TAN ذات مستوى الأمان المتوسط أو المنخفض، في غياب البدائل، بتحمل البنك ضمان الأمان الخاص بهم، ما يعني أن البنك يتحمل المسؤولية حتى إذا تصرف العميل بإهمال شديد، ولا يتوجب على العميل عند الضرر إثبات حرصه وحذره.