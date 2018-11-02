بالصورة.. أول ظهور سينمائي لفيفي عبده

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة فيفى عبده عن مشاركتها فى فيلم الرسالة للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، ومن إنتاج سنة 1976، خلال فترة الصغر ، والذي تجسّد فيه دور الراقصة، التي تقدّم عرضا أمام سادة قوم قريش، بينما يحاول أحد العبيد ” وحشي ” ، والذي أوكلت إليه هند بنت عتبة قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب، رمي السهم من الفتحة الموجودة في تاج أعلى رأسها.

وأعربت فيفى عبده خلال حوارها مع حمد العلى ببرنامج ” حمد شو ” أن دورها بالفيلم كان مهماَ ، موضحة قائلةً: ” كان دوري اصرخ وألطم “.

يذكر أن فيفي عبده تحظر بعدد كبير من المعجبين حول العالم.