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بالصورة.. أول ظهور سينمائي لفيفي عبده

بالصورة.. أول ظهور سينمائي لفيفي عبده
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة فيفى عبده عن مشاركتها فى فيلم الرسالة للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، ومن إنتاج سنة 1976، خلال فترة الصغر ، والذي تجسّد فيه دور الراقصة، التي تقدّم عرضا أمام سادة قوم قريش، بينما يحاول أحد العبيد ” وحشي ” ، والذي أوكلت إليه هند بنت عتبة قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب، رمي السهم من الفتحة الموجودة في تاج أعلى رأسها.

وأعربت فيفى عبده خلال حوارها مع حمد العلى ببرنامج ” حمد شو ” أن دورها بالفيلم كان مهماَ ، موضحة قائلةً: ” كان دوري اصرخ وألطم “.

يذكر أن فيفي عبده تحظر بعدد كبير من المعجبين حول العالم.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا الفيلم أول مرة شاهدتـه لم أفهـم اللغة كنت انظر إلى الصور دون إستيعـاب وبعدها بسنوات شاهدته ثانيـة وفهمته😅😅نهاية سعيـدة

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة

إخس….
شمطاء الدوأي هذه…كانت داشره من ايام ابو جهل

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 48 دقيقة

هذي ديناصور 🦕🦕🦖🦖🦖🦖🦕🦕🐉🐉🐉🐉زباره هههههههههههههه

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