بالصورة.. أول ظهور سينمائي لفيفي عبده
كشفت الفنانة فيفى عبده عن مشاركتها فى فيلم الرسالة للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، ومن إنتاج سنة 1976، خلال فترة الصغر ، والذي تجسّد فيه دور الراقصة، التي تقدّم عرضا أمام سادة قوم قريش، بينما يحاول أحد العبيد ” وحشي ” ، والذي أوكلت إليه هند بنت عتبة قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب، رمي السهم من الفتحة الموجودة في تاج أعلى رأسها.
وأعربت فيفى عبده خلال حوارها مع حمد العلى ببرنامج ” حمد شو ” أن دورها بالفيلم كان مهماَ ، موضحة قائلةً: ” كان دوري اصرخ وألطم “.
يذكر أن فيفي عبده تحظر بعدد كبير من المعجبين حول العالم.
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الفيلم أول مرة شاهدتـه لم أفهـم اللغة كنت انظر إلى الصور دون إستيعـاب وبعدها بسنوات شاهدته ثانيـة وفهمته😅😅نهاية سعيـدة
احمد[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
إخس….
شمطاء الدوأي هذه…كانت داشره من ايام ابو جهل
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 48 دقيقة
هذي ديناصور 🦕🦕🦖🦖🦖🦖🦕🦕🐉🐉🐉🐉زباره هههههههههههههه
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2798 ] نشر منذ 37 دقيقة
من شب على شي شاب علية
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