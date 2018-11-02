ديوان المظالم يعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

الرياض(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال بمقرات الديوان بالرياض والمدينة المنورة على المرتبتين العاشرة والتاسعة، بالمسميات التالية : (باحث قضايا، رئيس كتاب ضبط، مستشار شرعي، أخصائي إعلامي) ويرغب الديوان في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية بين منسوبيه، وحملة درجة الدكتوراه الراغبين في التعيين في الديوان.

وأهابت بكل مَن تتوافر فيه الشروط المطلوبة التقدّم للمسابقة، وهي أن يكون سعودي الجنسية , ولائقاً صحياً للخدمة وفقاً للائحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة , وحسن السيرة والسلوك , وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , وغير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية , وحائزاً على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة , ومجيداً استخدام الحاسب الآلي والنسخ , واجتيازه بنجاح جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة , وتتوفر لديه الخبرات التي تتطلبها الوظيفة , وحاصلاً على خطاب معادلة المؤهل من وزارة التعليم لخريجي الجامعات من خارج المملكة , وأن يكون شاغلاً المرتبة السابقة لمرتبة الوظيفة التي يتسابق عليها وأمضى سنتين على الأقل فيها، وذلك لغير المتقدمين للتعيين.

وأكّدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف هنا على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 27/2/ 1440هـ، عند الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس 30 / 2 / 1440هـ.