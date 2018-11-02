زوجة تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب وتافه.. و ” البامبرز ” كلمة السر

القاهرة(صدى):

أرسلت زوجة مصرية رسالة لزوجها على فيسبوك بها عدة طلبات لشرائها قبل عودته للمنزل، من بينها ” بامبرز ولبن ” لطفلهما، لافتة: ” تقدمت بشكواي بعدما عشت مع زوجي قصة حب جميلة، لم تستمر طويلا لأسباب تافهة “.

وقام الزوج بعمل ” بلوك ” لحسابها، قبل أن ينهال عليها بالسباب، حيث نشبت بينهما مشادات متتالية لأتفه الأسباب، ثم انتهى الأمر بخلاف كبير تركت الزوجة بسببه المنزل، قاصدة بيت أهلها، الذين فشلوا في تسوية تلك الخلافات، مازاد الأمر سوءًا.

وفي نهاية المطاف، اضطرت الزوجة للجوء إلى المحكمة لطلب الخلع، قائلة إن زوجها أبخل رجل في الكون.