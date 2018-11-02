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معارك بين المقاومات اليمنية ومليشيات الحوثي في مدينة الحديدة

معارك بين المقاومات اليمنية ومليشيات الحوثي في مدينة الحديدة
فهمي محمد(صدى):

مع استمرار الصراع في اليمن منذ 26 من مارس 2015 وحتى اليوم، اندلعت اليوم ، الجمعة معارك عنيفة بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة ومليشيات الحوثي في الأطراف الجنوبية الشرقية في مدينة الحديدة.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين من بينهم مدني و طفلتان شقيقتان اثر سقوط قذائف اطلقها الحوثيون على أحياء سكنية جنوبي غربي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وتمكن أبطال الجيش الوطني من القبض على 8 من المتمردين بعد استلامهم في احدى جبهات القتال.


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