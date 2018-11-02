” النيابة العامة ” تكشف حقوق الخصوم في حال رغبتهم في استدعاء الشهود
كشفت النيابة العامة عن بعض الحقوق التي يتمتع بها ” الخصوم ” ؛ خلال إجراء التحقيق معهم ورغبتهم في استدعاء الشهود.
وأوضحت النيابة العامة هذه الحقوق عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، والتي جاءت كالتالي:
– يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
– إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
– إذا ظهر للمحقق نقص في أهلية الشاهد، فيصعب ما ظهر له ويأخذ أقوال الشاهد ويدونها بمحضر التحقيق.
-إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد؛ فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبقًا.
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