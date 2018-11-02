” النيابة العامة ” تكشف حقوق الخصوم في حال رغبتهم في استدعاء الشهود

علي القحطاني(صدى):

كشفت النيابة العامة عن بعض الحقوق التي يتمتع بها ” الخصوم ” ؛ خلال إجراء التحقيق معهم ورغبتهم في استدعاء الشهود.

وأوضحت النيابة العامة هذه الحقوق عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، والتي جاءت كالتالي:

– يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.

– إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.

– إذا ظهر للمحقق نقص في أهلية الشاهد، فيصعب ما ظهر له ويأخذ أقوال الشاهد ويدونها بمحضر التحقيق.

-إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد؛ فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبقًا.