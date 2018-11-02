الكشف عن عرض مانشستر سيتي الخيالي لـ ” ميسي “

نواف السالم(صدى):

قدم مانشستر سيتي لنجم برشلونة ليونيل ميسي العام الماضي، عرضًا براتب سنوي يصل لـ 50 مليون يورو لمدة 5 سنوات، مع موافقته على دفع 250 مليون يورو، الشرط الجزائي السابق في عقد ” ميسي ” .

حيث أوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتصالات بين رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك، وفيران سوريانو نائب رئيس برشلونة السابق، ووالد اللاعب خورخي ميسي، جرت خلال الفترة بين ديسمبر ونوفمبر 2017.

وقام مانشستر سيتي بإبلاغ والد اللاعب بأنه سيحصل على مكافأة قيمتها 50 مليون يورو؛ وذلك في حال أقنع نجله بالانضمام لـ ” مانشستر سيتي ” وترك برشلونة في تلك الفترة، إلا أن ” ميسي ” قرر البقاء ببرشلونة.