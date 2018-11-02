فولكس فاجن جيتا تقدم في 3 نسخ معدلة خلال معرض SEMA

قدمت فولكس فاجن 3 نسخ معدلة من سيارتها جيتا الي معرض SEMA في لاس فيجاس بمساعدة شركات Air Design USA, H&R وخبير السيارات جايمي أور, وحصلت كل نسخة من جيتا على تصميم فريد ، وبالنسبة لأول النسخ جيتا SEL من Air Design USA وتأتي للتماشي مع موديلات فولكس فاجن من فترة الثمانينيات والتسعينيات ، وجاءت السيارة بحلة خارجية بيضاء وباقة جسم خارجية من Air Design USA.

وزودت باسبويلر خلفي بارز وعوارض تحميل على السقف و3 ألوان تشمل الأحمر والبرتقالي والأصفر مع عجلات 19 بوصة TSW Hockenheim S مع اطارات فالكونAzenis FK510 مع نوابض تعليق تخفض ارتفاع السيارة من طراز Eibach ومكابح حمراء وفرش جلدي داخلي بني وأسود .

أما نسخة H&R Special Springs Jetta R-Line فتأتي بملامح رياضية مع باقة خارجية من Air Design USA ولكن الشركة H&R أخذت موديلات جيتا الي مستوى مختلف بتصميم أكثر عصرية مع تزويد السيارة السيدان البرتقالية اللون مع لمسات فضية مختلفة واسبويلر خلفي كبير ونوابض تعليق H&R وعجلات 19 بوصة Rotiform BUC كما زودت السيارة باطارات بيريللي بي زيرو ومكابح 13.4 بوصة في الأمام .

أما السيارة الثالثة فهي تعرف باسم Jetta S by Jamie Orr والسيارة بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات تأتي بباقة جسم خارجية ECS Tuning 3D-printedوتشمل اسبويلر خلفي كبير وتصميم أكثر شراسة وعجلات 20 بوصة Work Emotion T5R 2P مع اطارات Delinte كما زودت السيارة بنوابض تعليق KW Clubsport مع ممتصات صدمات قابلة للتعديل في 3 اتجاهات ومكابح ECS Tuning وأقراص مكابح أمامية بريمبو ومكابح جولف R في الخلف.

وحملت السيارة في الداخل ذراع نقل حركة خاص ومقاعد ريكارو A8 بفرش مميز وتحمل السيارات الثلاثة محرك 1.4 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 147 حصان وشاحن توربيني.