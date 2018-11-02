الاتحاد الآسيوي يحدد موعد انتخاب رئيسه الجديد ومكتبه التنفيذي

ماجد محمد(صدى):

يستعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانتخاب رئيس جديد خلا الجمعية العمومية المقررة في السادس من أبريل من العام المقبل.

وحدد الاتحاد إجراء الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، إلى جانب اختيار نواب رئيس الاتحاد الآسيوي الخمسة، وأعضاء آسيا في الاتحاد الدولي، كما ستشمل الانتخابات اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وينتهي موعد تقديم أوراق المرشحين لجميع المناصب المشار إليها في السادس من ديسمبر المقبل 2018.