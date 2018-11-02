أسواق التميمي تفتتح فرعها الجديد في الرياض بحي حطين

فيصل العنزي(صدى):

وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من المسؤولين والشخصيات العامة، وأهل الصحافة والإعلام والضيوف، الثلاثاء تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠

ودشن حفل افتتاح الفرع الجديد محسن حسين الرئيس التنفيذي الحالي لشركة أسواق التميمي، الذي سبق أن افتتح أكثر من ٣٠ فرعاً خلال مسيرته العملية، بحضور عبدالعزيز بن طلال التميمي عضو مجلس الإدارة في الشركة.

وصرح حسين بأن الفرع الجديد يحتوي على أقسام منوعة، ويتميز بتوافر مجموعة واسعة من المنتجات المحلية والمستوردة والحصرية، مبيناً أن الفرع يقوم بخدمة زبائنه على مدار ٢٤ ساعة، وأكد استمرار سياسة الشركة في تقديم منتجات طازجة ذات جودة عالية بأسعار منافسة وتجربة تسوق مختلفة وممتعة للزبائن.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة لديها سياسة توسعية منذ ما يقارب ٤٠ عاماً، حيث تهدف إلى تغطية كل مناطق المملكة، لخدمة أكبر عدد من الزبائن، وذلك بتوفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة ترضي أذواق عملائها، موضحاً أن فروع أسواق التميمي موجودة حالياً في الرياض والقصيم وحفر الباطن والأحساء والخبر والدمام والظهران والجبيل إضافة لتواجد في المنطقة الغربية داخل حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وقال حسين: “يقدم فرع حطين مجموعة متنوعة من المنتجات من مختلف أنحاء العالم لتلبية احتياجات المستهلك، وإثراء تجربته في التسوق بمختلف الأقسام، التي تشمل الأطعمة الطازجة، المنتجات المنزلية، الفاكهة، الخضراوات، المخبوزات الطازجة، الحليب، الأجبان، اللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، إضافة إلى قسم الحياة الصحية بما يضم من منتجات عضوية وطبيعية، وغيرها من المنتجات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أسواق التميمي قد بدأت قبل حوالي ٤٠ عاما؛ حيث دخلت منافسا قويا إلى السوق، فأَثْرَت قطاع الغذاء في السعودية بنحو ٤٧ فرعا في مناطق المملكة المختلفة، كما تهدف الشركة خلال مسيرتها السوقية الناجحة إلى الوصول إلى (٥٠) فرعًا داخل المملكة حتى عام ٢٠٢٠.