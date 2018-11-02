سفير خادم الحرمين لدى إندونيسيا: المنتخب الوطني يستحق الاحترام

نواف السالم(صدى):

اكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا اسامة بن محمد الشعيبي ان النتيجة الإيجابية التي حققها لاعبوا المنتخب السعودي ضمن نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 والمقامة في إندونيسيا. -امام المنتخب الياباني في اللقاء الذي جمعهم -اليوم -على ملعب بنكا ساري في مدينة بقور الاندونيسية -هو تأكيدا للمستويات الجيدة التي قدمها المنتخب في جميع لقاءاته السابقة والتي استطاع من خلالها جمع النقاط التي أهلته لكأس العالم السنة المقبلة .

واضاف :حرصت على متابعة جميع المباريات من باب المساندة والتشيع كواجب وطني لهولاء الشباب الذين يستحقون كل احترام وتقدير نظير المستويات المشرفة التي قدموها تحت إشراف مدرب وطني.

وبهذه المناسبة اهنئ اللاعبين والاجهزة الفنية والطبية والإدارية بهذا الفوز والانجاز الكبيرين متمنيا لهم التوفيق في لقاءهم القادم امام المنتخب الكوري الجنوبي يوم الأحد القادم ان شاء الله وخطف كاس البطولة .

كما قدم تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وشكره الجزيل للجماهير التي حضرت وساندت منتخب بلادها من اجل تحفيز اللاعبين ومساندتهم لتقديم نتيجة إيجابية امام الفريق الخصم.