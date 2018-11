ثرى عربي يقع في حب بائعة ” برجر ” .. والأخيرة: ” أنا محظوظة “

لندن(صدى):

وقع ثرى عربي في حب فتاة بريطانية تعمل كبائعة ” برجر ” متجولة، حيث أغدق عليها بالهدايا الثمينة.

وأوضحت بائعة البرجر أنه أثناء مشاركتها في برنامج ” Take Me Out ” التلفزيوني البريطاني، في يناير الماضي، الذي تتنافس فيه المشاركات على إثارة إعجاب المشاهدين الذكور غير المتزوجين الباحثين عن علاقات غرامية، وإقناعهم بأن يواعدوهن تمهيدا لارتباط جاد قد ينتهي بالزواج، تواصل معها مليونير كويتي شاب وطلب منها أن تتواصل معه، بعدما اعترف لها بأنه وقع في غرامها منذ أن شاهدها في البرنامج.

ولفتت بائعة البرجر: ” لم يكن لي أي حبيب قبل أن أشارك في هذا البرنامج، لذلك لم أصدق نفسي عندما اتصل بي المليونير الكويتي الشاب الذي تقدر إجمالي ثروة والده بـ 400 مليون جنيه استرليني “.

وتابعت: ” أغدق علي بالهدايا الثمينة، بما في ذلك 10 أزواج من الأحذية الفاخرة من متجر هارودز الراقي، كما دعاني لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في جناح فاخر بفندق ريتز اللندني الذي تبلغ تكلفته 4 آلاف جنيه استرليني في الليلة الواحدة “.

وقالت إنها محظوظة وتشعر كما لو أنها ” سندريلا ” ، وأن الثري الكويتي الذي يضاهيها في العمر أبلغها أنه يريدها أن تتوقف عن العمل كبائعة برجر، وأن تستعد كي تسافر معه حول العالم.

وأبانت أنها أعجبت بشخصية حبيبها الجديد، ولم تفكر أبدا بمستوى ثرائه، قائلة: ” لم أكن أعلم في بداية تواصله معي أنه ثري، لكن ما أعلمه هو أنه أروع رجل قابلته على الإطلاق. إنني على يقين من أنه الرجل المناسب لي.. كثيرون قد يظنون أنه المال، ولكنني أؤمن حقا بأنني قد وجدت وليف روحي “.