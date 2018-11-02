إنقاذ 4 نساء من حريق اندلع في شقتهن بجدة

نايف السالم(صدى):

نشب حريق هائل في شقة بمبنى مكون من طابقين في حي الثغر بجنوب جدة، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحريق ونجحت في إخماده وأنقذت أربع نساء محتجزات.

وفي التفاصيل: أخلت فرق الإنقاذ النساء اللاتي احتجزن بسحب الدخان داخل أروقة الشقة بعد أن أصابهن الخوف والذعر ونقلهن إلى مناطق آمنة خارج البناية، وتقديم الرعاية الصحية لهن عن طريق فرق الهلال الأحمر المتمركزة في محيط الحادث؛ لتنجح هي الأخرى في إعادة الهدوء إلى الحالات الأربع.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق بعد تحديد منطقة الاشتعال داخل غرفة مستخدمة مخزن خدمات للشقة وتهوية الوحدة السكنية من آثار الأدخنة لتنهي الفرق بعد ذلك أعمالها في الموقع دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وطالبت فرق الإنقاذ العائلات، باقتناء وسائل السلامة الأولية للاستشعار بوجود حريق داخل الشقق السكنية، مثل “كاشف الدخان”، الذي يعطي لقاطني السكن إشعاراً سريعاً بنشوب حريق؛ ما يساعد على الإخلاء الفوري.