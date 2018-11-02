الكشف عن شبكة سرّية كبيرة وراء تزييف الحقائق ضد المملكة

نايف السالم(صدى):

نشرت وكالة رويترز للأنباء، تقريراً عن وجود ما لا يقل عن 53 موقعًا إخباريًا باللغة العربية تشكّل شبكة سريّة عملت خلال الأسابيع الماضية على تزييف وفبركة الأخبار التي تتصل بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبنهج عدائي ضد المملكة.

واستشهدت الوكالة في تقريرها بما شهدته قضية جمال خاشقجي من معارك إعلامية على المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا، واستدعى من منصات تويتر وفيسبوك تقصّي حجم الفبركة والدقة في التقارير الإعلامية وفي صحة نسب صفحات التواصل الاجتماعي لأشخاص حقيقيين.

وأشارت الوكالة إلى أن مؤسسة “كلير سكاي” المتخصصة بالأمن الإليكتروني كانت اعتمدت مراجعة متخصصة لقاعدة بيانات الخوادم المركزية للمواقع الإخبارية، أظهرت أن شبكة الـ (53) موقعًا على الأقل تعمل كشبكة واحدة، وأن الكثير من الأخبار والتقارير التي تنشرها هذه الشبكة، تصدر بعناوين وتصاميم تكاد تكون متطابقة، وأنها تعمم التقارير المزيفة نفسها.

وأضاف التقرير أن هذه الشبكة الإخبارية المناهضة للمملكة ، تعتمد على أن التقارير المفبركة، كالذي نُشر في الأوطان، وأعاد نشره موقع “ awwtarnews ” ، يتم بعد ذلك نشرها في تويتر من خلال حسابات آلية، يرتبط الكثير منها بمواقع إخبارية ضمن الشبكة.

وأظهرت استقصاءات رويترز أن شخصًا باسم محمد ترابي يمتلك عنوانًا إلكترونيًا في مصر يفيد بأنه المالك لمعظم المواقع الإخبارية الـ 53 التي تعمل كشبكة سرية، وعندما جرى الاتصال به هاتفيًا، جاء جواب المتحدث أنه هو محمد ترابي، وأنه المالك لهذه المواقع؛ لكنه أنهى المكالمة عندما سئل عن معلومات إضافية، وعندما جرى الاتصال به بالإيميل نفى علاقته بتلك الشبكة، وادعى أنه لم يفهم السؤال الذي كان وُجّه إليه على الهاتف أول مرة.

ولفت التقرير أن استقصاءات فيسبوك كانت أظهرت أن جهات معادية للمملكة تنشط بشبكات إلكترونية وأن موجة عداء للمملكة كانت قادتها الأجهزة الإيرانية في شهر أغسطس الماضي، مستخدمة شبكة من منابر السوشيال ميديا؛ لتعميم أخبار وتقارير مفبركة، لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا في حينه مسؤوليتهم.