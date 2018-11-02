7 نصائح تضمن لك وزنا مثاليا دون ريجيم

أماني الغامدي(صدى):

يٌعد التخلص من الوزن الزائد ، من المهام الصعبة التي تواجهها الكثير من النساء، لعدم قدرتهن على اتباع أنظمة غذائية محددة.

وفي هذا الصدد قدم خبراء التغذية عدد من النصائح الغذائية للتخلص من الوزن الزائد ، التي لا تشترط اتباع نظام غذائي، يقوم على الحرمان من مختلف الأطعمة.

ومن هذه النصائح :

احرصي على تقليل كمية اللحوم الحمراء في النظام الغذائي، إذا كنتي لا ترغبين في القضاء على اللحوم الحمراء تماما، واختيار قطع من اللحم مع محتوى أقل من الدهون.

الحد من تناول الملح والنشويات، فعلى سبيل المثال إذا كنت تريدين تناول البطاطس جنبا إلى جنب مع الخبز في الغداء، فلتقومي بشي رقائق البطاطس لا قليها، حتى تخففي نسبة الدهون والنشويات التي ستحصلين عليها.

يجب الإكثار من الفاكهة والخضراوات، وبياض البيض والدواجن دون جلد، والأسماك ومنتجات الألبان منزوعة الدسم.

احرصي على الإكثار من شرب الماء والتقليل من المشروبات السكرية قدر المستطاع، وإذا كنتي تحبين الصودا، فهي جيدة، ولا ضرر منها.

وأخيرا يجب ممارسة الرياضة، وإن كنتي لا تستطيعين الذهاب للجيم، فيمكنك أن تمشي قدر المستطاع يوميا، وأن تقللي من ركوب السيارة، والأسانسير.

أما إذا كنتي تريدين نظاما رياضيا أكثر صرامة، فعليكي الذهاب للجيم، والالتزام بنظام رياضي، فهو يساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية.