مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع دي يونغ مقابل 70 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب وسط المنتخب الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ مقابل عرض ضخم بقيمة 70 مليون يورو، حيث وافق النادي الهولندي على العرض ليتبقى فقط موافقة اللاعب.

وبذلك العرض المغري أغلق أياكس أمستردام الباب في وجه الأندية الطامحة في خدمات اللاعب وعلى رأسها برشلونة في الشتاء مع فتح المجال للتفاوض بنهاية الموسم الحالي.

ويستهدف نادي برشلونة إصرار فرانكي دي يونغ على تحقيق رغبته بمزاملة ليونيل ميسي في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.