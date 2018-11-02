لجنة كافل اليتيم بجمعية فتاة الخليج تحقق أمنية 132 يتيما ويتيمه

محمد السعران(صدى):

اقامت لجنة كافل اليتيم بجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر مساء أمس الخميس حفلا لتكريم ١٣٢ يتيما ويتيمه من مستفيدي الجمعية المتفوقين والمتفوقات في جميع المراحل الدراسية وكذلك الخريجين والخريجات منهم من جامعات ومعاهد مختلفة ، و يأتي ذلك بذرة نتائج مركز التقوية الذي تقوم عليه اللجنة بالشراكة مع مكتب التعليم بالخبر ، كما تم تكريم أمهاتهم والمعلمات المتطوعات والمتبرعين والمتبرعات وذلك في حرم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

من جانبها قالت ابتسام الجبير المديرة التنفيذية لجمعية فتاة الخليج: نحن فخورون بأبنائنا وبناتنا حيث يسطع نورهم في طريق الجد، وشكرت القائمين على هذا العمل المميز والمعلمات وكل من له يد في هذا التفوق والذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وقد قالت رئيسة اللجنة الأستاذة أنيسة المعيبد أجمْل بالتفوق من إنجاز و أجمْل بالحصاد بعد الزرع وأجمْل من هذا وذاك الجمع بينهما والإجتماع في رحاب صرحٍ علميٍ كبير ، لهدف نبيل في زمن الرؤية والتحول إلى كل مامن شأنه رفعت بلادنا وعزتها . ولقد وضعت اللجنة هدفاً من جملة أهدافها وهو تأسيس مركز خاص لتقديم دروس التقوية ومعالجة المهارات الرئيسة المفتقدة في المواد التراكمية لأبنائنا الأيتام ، وأضافت المعيبد أشكر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش والدكتورة دلال التميمي لأحتضانهم حفل الايتام في الحرم الجامعي وكذلك جميع المتبرعين والمتبرعات.

كما ذكرت مسؤولة النشاط العضوة هيفاء النافع نحتفل هذا المساء بتكريم المتفوقين والمتفوقات من مستفيدي الجمعية تشجيعا وتقديرا لهم، فقد أمر الله باللطف باليتيم ورعايته وتعهده ، حتى يستوي على عوده ، ويصبح قادرا على مواجهة أعباء الحياة ، وتعزيزاً لمفهوم الشراكة المجتمعية بين أواصر المجتمع وتقوية عرى التضامن والتماسك بين أفراده إيمانا بأن طفل اليوم إنسان الغد الواعد.

وقد قالت المنسقة الإعلامية العضوة هدى الصيّاحي: بعد فضل من الله وتوفيقه استطعنا تحقيق ١٣٢ أمنية لأبنائنا وبناتنا المتفوقين والمتفوقات حيث تنوعت تلك الأماني بين أجهزة هواتف نقالة وأجهزة السوني4 ودورات بشهادات معتمدة وكذلك ذهب وألماس وهدايا أخرى، وكانت مفاجأة الحفل السيارات الخمسة للخريجين الشباب ، فأنه من دواعي سرورنا وأمتناننا أن الله أختارنا لخدمة هذه الفئة وان نحصد نتائج بذرنا ، راجين الله أن يجزي خيراً كل من تبرع وسعى وعمل على إنجاح هذا العمل .