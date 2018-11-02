إجلاء 10 آلاف شخص شرق الصين مع اقتراب إعصار ” يوتو “

بكين(صدى):

أجلت السلطات المحلية في مقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، أكثر من 10 آلاف شخص مع اقتراب إعصار ” يوتو ” الـ 26 الذي يضرب البلاد خلال العام الحالي.

وأطلق مقر مكافحة الفيضانات في المقاطعة حالة الاستجابة للطوارئ، حيث من المتوقع أن تهب رياح على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المقاطعة مصحوبة بأمطار غزيرة.

وأُمرت السلطات المحلية جميع قوارب الصيد في المناطق المتضررة من الإعصار بأخذ الاحتياطات اللازمة، فيما تم إغلاق 65 موقعًا سياحيًا و 702 موقع للبناء حتى الآن.