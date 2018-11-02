بعد إعادة فرض العقوبات.. أمريكا تسمح لـ 8 دول بشراء النفط الإيراني

واشنطن(صدى):

وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على السماح لـ 8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني؛ وذلك بعد إعادة فرض عقوبات على طهران بدءًا من الأسبوع المقبل.

وعن الدول الثماني، أوضحت وكالة ” بلومبرج ” أن الدول الثماني من بينهم: ” كوريا الجنوبية الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان، والهند ” ولم يتم الكشف عن بقية الدول.

كما أشاروا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات رسميًا يوم الإثنين.