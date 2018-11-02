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الفنان الكويتي نواف الشمري تعرض لوعكة صحية

الفنان الكويتي نواف الشمري تعرض لوعكة صحية
احمد الفوزان(صدى):

تعرض الفنان الكويتي المشهور نواف الشمري لوعكة صحية مما اضطره لدخول المستشفى للعلاج وبفضل الله غادر الفنان المستشفى والفنان اشتهر بلزمته المشهورة في مسرحية سيف العرب بوش علاموه وصحيفة صدى تتمنى بدورها للفنان الصحة


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيه وعافيه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة

بالسلامه يا نواف سبقتك الى دنيا الاخرة احسن من الدنيا اللي فيها ظلم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة

الحمدلله على السلامه يا نواف

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