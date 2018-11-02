الفنان الكويتي نواف الشمري تعرض لوعكة صحية
تعرض الفنان الكويتي المشهور نواف الشمري لوعكة صحية مما اضطره لدخول المستشفى للعلاج وبفضل الله غادر الفنان المستشفى والفنان اشتهر بلزمته المشهورة في مسرحية سيف العرب بوش علاموه وصحيفة صدى تتمنى بدورها للفنان الصحة
الخبر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه وعافيه
جمال خاشقجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة
بالسلامه يا نواف سبقتك الى دنيا الاخرة احسن من الدنيا اللي فيها ظلم
خمال جاشقجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحمدلله على السلامه يا نواف
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 38 دقيقة
سلامات