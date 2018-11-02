غدا.. الدخول مجانا لجماهير النصر أمام الأهلى

نواف السالم(صدى):

بعد تكفل ابراهيم بن عبدالله المهيدب عضو شرف نادي النصر على قراره بالتكفل بشراء كافة التذاكر المخصصة لجماهير النادي ، فقد أعلن نادي النصر أن الحضور مجاناَ، وأوضح الشرفي أن هذه التذاكر أقل شيئ يقدمه للجماهير.

ويواجه النصر ضيفه الأهلى مساء غداَ السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “ الملز ” في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار إلى أن فريق النصر خلال مواجهة الأهلي يحتاج إلى تعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الفيحاء ، بعد أن حقق النصر 6 انتصارات متتالية منذ بداية الدوري.