ميزة أمنية جديدة من ” واتساب ” لحماية خصوصية رسائل المستخدم

وكالات(صدى):

أجرى تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” اختبارا لميزة أمنية، حصرية على هواتف “آيفون” الذكية، والتي تتعلق بحماية خصوصية رسائل المستخدم.

وبحسب الاختبار الذي أجرى فإن “واتسآب” يسعى لإضافة ميزة الاطلاع على رسائل المستخدم، بعد التعرف عليه بواسطة ماسح بصمة الإصبع، وكذلك ماسح الوجه “Face ID”، واللذين يتوفران على هواتف “آيفون”.

وفي حالة لم يتم الولوج إلى الجهاز بواسطة الوسيلتين أعلاه، فإن التطبيق سيطلب من صاحب الهاتف، الولوج بالوسيلة الأخيرة، وهي كلمة السر، إذ يؤكد “واتسآب” أن كل البيانات المتعلقة ببصمة إصبع المستخدم أو ملامحه سرية للغاية، ولا يحتفظ بها في سجلاته.

ولن تقتصر الميزة الأمنية الجديدة على أصحاب هواتف “آيفون” الحديثة، التي تمتلك خواص “بصمة الإصبع أو الوجه”، ولكن ستتوفر في الطرازات القديمة، عن طريق إدخال كلمة السر.