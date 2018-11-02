​شيفروليه كوبو كامارو تقدم بتصميم كلاسيكي لتكريم الذكرى الخمسين للسيارة

واشنطن(صدى):

قامت شركة شيفروليه بإعادة النظر في الماضي الخاص بها لعرض سيارة جديدة في معرض SEMA هذا الأسبوع في لاس فيجاس بوحي سيارات كوبو كامارو والسيارة التي قدمتها الشركة هي كامارو COPO موديل 2019 للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للسيارة ، وقد تم تحديد السيارة السباقية من أجل سباقات التسارع وحصلت على لون معدني أزرق ، كإشارة إلى لون السيارة الأصلي في لاغونا بلو والتي تم تقديمها في عام 1969.

وهذا اللون النابض بالحياة هو جزء من باقة 50th Anniversary Special Edition التي تقدمها شيفروليه لكوبو كامارو 2019 , كما تتوفر باقة أخرى اختيارية للسيارة هي 50th Anniversary Engine Appearance Package التي تحاكي تصميم محركات الأداء القديمة من شركة شيفروليه ، مع غطاء محرك برتقالي ، مدخل تهوية أسود وأغطية صمامات من الكروم.

ولمزيد من تعزيز العلاقة مع سيارة السباقات التي قدمت منذ نصف قرن ، ستقدم شيفروليه 69 نموذجا فقط لأحدث إصدارات كوبو كامارو وهو نفس عدد السيارات التي تم بناؤها في ذلك الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن طراز عام 2019 يتضمن أيضًا بعض التغييرات الميكانيكية حيث أن المحرك V8 سعة 4.9 لتر مزود الآن بشاحن ماجنسون فائق 2.65 لتر .

وقد يلاحظ عشاق كامارو على الفور أن نسخة COPO 2019 لديها تصميم مختلف للجزء الأمامي غير متوفر حاليا للنماذج القانونية للشوارع العادية. ومع ذلك ، رأينا هذا التصميم بالفعل على سيارة كامارو SSالمقدمة لمعرض SAMA.