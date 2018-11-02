تنبيه بهطول أمطار رعدية على الطائف ومراكزها

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل شقصان، وميسان، وبني سعد، والهدا، والشفا، والسيل الكبير والأجزاء المجاورة لها.

ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكترونيهنا، أو على بوابة التوعية الوقائية.