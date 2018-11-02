خادم الحرمين يوجه بإجراء تعديلات بنظام المؤسسات الصحية الخاصة

حمود العنزي(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء بإجراء تعديلات في نظام المؤسسات الخاصة.

وشملت التعديلات إلغاء فقرة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على: ” فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية”.

وتضمنت التعديلات: ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها ” ، بدلاً من: ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.