خادم الحرمين يوجه بإجراء تعديلات بنظام المؤسسات الصحية الخاصة
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء بإجراء تعديلات في نظام المؤسسات الخاصة.
وشملت التعديلات إلغاء فقرة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على: ” فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية”.
وتضمنت التعديلات: ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها ” ، بدلاً من: ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
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