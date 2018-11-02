95 ألف دولار.. فاتورة إقامة ” ميلانيا ” في القاهرة

القاهرة(صدى):

بلغت فاتورة إقامة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب بفندق في القاهرة خلال زيارتها لمصر في الأسبوع الأول، 95 ألف دولار.

حيث كشف موقع أمريكي، أن سعر الغرف في الفندق التي أقامت فيه ” ميلانيا ” يبدأ من 119 دولارًا، فيما يمكن استئجار الجناح الرئاسي مقابل 699 دولارًا، شاملاً الضرائب التي تُقدر بـ 156.50 دولارا.

يُذكر أن زيارة ” ميلانيا ” استغرقت 6 ساعات فقط، ولم تقض الليلة في الفندق، وتم سداد تكاليف إقامتها في 30 سبتمبر، أي قبل أسبوع من وصولها إلى القاهرة.