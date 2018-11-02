” سولاري ” يتطلع لوضع حد للنتائج الكارثية للريال أمام بلد الوليد

نواف السالم(صدى):

يأمل نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني المؤقت سانتياغو سولاري؛ لوضع حد للنتائج الكارثية للفريق بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأتي ذلك على خلفية استضافتهم لـ ” بلد الوليد ” غدًا السبت في الجولة 11 من المسابقة.

حيث تمكن ” سولاري ” بقيادة النادي الملكي لاكتساح ” ميلييا ” 4-0، في ذهاب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء، ويأمل المدرب أن يتكرر نفس الأداء والنتيجة أمام بلد الوليد.

وسيمنح مدرب الريال أدوارًا خاصة للثنائي ” فينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزولا ” أمام بلد الوليد.

يُذكر أن ” سولاري ” تولى تدريب النادي “ الملكي ” بشكل مؤقت الإثنين الماضي، عقب إقالة جولين لوبتيغي؛ بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.