” سولاري ” يتطلع لوضع حد للنتائج الكارثية للريال أمام بلد الوليد
يأمل نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني المؤقت سانتياغو سولاري؛ لوضع حد للنتائج الكارثية للفريق بالدوري الإسباني لكرة القدم.
ويأتي ذلك على خلفية استضافتهم لـ ” بلد الوليد ” غدًا السبت في الجولة 11 من المسابقة.
حيث تمكن ” سولاري ” بقيادة النادي الملكي لاكتساح ” ميلييا ” 4-0، في ذهاب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء، ويأمل المدرب أن يتكرر نفس الأداء والنتيجة أمام بلد الوليد.
وسيمنح مدرب الريال أدوارًا خاصة للثنائي ” فينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزولا ” أمام بلد الوليد.
يُذكر أن ” سولاري ” تولى تدريب النادي “ الملكي ” بشكل مؤقت الإثنين الماضي، عقب إقالة جولين لوبتيغي؛ بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.
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