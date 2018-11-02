6 أسباب لظهور الحبوب البيضاء وطرق علاجها

أماني الغامدي(صدى):

تعد مُشكلة الحبوب البيضاء إحدى المُشكلات التي تواجه عددا كبيرا من الفتيات وتسبب لهن العديد من المشكلات .

وإليك أسباب انتشارها وطُرق علاجها :

أولًا: أسباب الانتشار

1- تراكم الزيوت على البشرة، فالزيوت تعمل على غلق المسام.

2-النظام الغذائي عنصر مهم فإذا كانت الأطعمة التي يتم تناولها مُعتمدة على الدهون مثل المكسرات ومقليات والشيكولاتة بكميات كبيرة ومن دون الاعتماد على نظام صحيح فمن المؤكد أن هذا النوع من الحبوب.

3- الدورة الشهرية.

4- العامل النفسي.

5-عدم الاهتمام بنظافة البشرة بشكل مستمر.

6-استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة لبشرتك.

ثانيًا العلاج:

1-التوجه أولًا لطبيب الجلدية المُختص.

2-الابتعاد عن لمسها لمنع انتشارها بالشكل غير المرغوب فيه.

3-تنظيف البشرة بالتونر وغسلها بالغسول المناسب لنوع البشرة ثم الكريم المرطب.

4-شرب كميات كبيرة من المياه مع تناول الخضراوات والفاكهة.

5-استخدام واقي الشمس بنسبة حماية عالية.