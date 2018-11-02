مفاوضات ” بولت ” لدخول عالم كرة القدم تنتهي بالفشل

نواف السالم(صدى):

أخفق العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت في التوصل لاتفاق بشأن توقيعه لنادي كوست سنترال الأسترالي لكرة القدم، حيث كان ينوي البطل الأولمبي صاحب الأرقام القياسية غير المسبوقة في خوض تجربة رياضية جديدة.

وأعلن النادي الأسترالي أن بولت الذي قضى مع النادي فترة شهرين للاختبار، لم يقبل بالراتب المعروض عليه والمقدر بـ 150 ألف دولار، مشيرا إلى أن بولت أراد الحصول على 3 ملايين دولار، وهو ما أفشل الصفقة.

وأعرب مالك النادي، مايك تشارلزورث، عن سعادته بهذه التجربة ووجود يوسين بولت ضمن ناديه لمدة شهرين، بغض النظر عن نجاح المفاوضات من عدمها.

كان بلوت المعروف بالعداء الأسرع في العالم، قد أعلن اعتزاله في صيف العام 2017، قبل أن يعلن اهتمامه بدخول مجال كرة القدم.