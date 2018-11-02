تفاصيل وصية الفنان الأردني الراحل ماجد الزواهرة

أماني الغامدي(صدى):

عمت حالة من الحزن بالوسط الفن الأردني لوفاة الفنان الراحل ماجد الزواهرة ، الذي وافته المنية مساء يوم الخميس، اثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 45 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور كتبه الزواهرة قبل وفاته يكتب فيه وصيته على صفحته الشخصية بالفيس بوك ، وطلب من خلالها يُغظى جسده بالكامل ويُكفن وعدم التأخبر في دفنه بمقابر البلدة التي مات فيها، كما أعلن رفضه صراخ النساء .

كما طالب بعدم كتابة أي كلمة على قبره، ، كما طالب بسداد ديون الآخرين المستحقة عليه ، والدعاء له.