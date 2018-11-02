كيا ستينجر GT وK900 يقدمان بصورة خاصة في معرض SEMA

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تقدم كيا لمحة خاطفة لأول مرة لسيارتين تجريبيتين سيصلان إلى معرض SEMA 2018 والذي تنظم فعالياته اليوم, والموديل الأول هو ستينجر GT ، الذي يستفيد من مجموعة من التعديلات الكبيرة التي تغطي الخارج والداخل والمحرك. ومن بين هذه التعديلات نجد مجموعة من العجلات قياس 22 بوصة ، نظام تعليق هوائي ، مقصورة جلدية حمراء وسوداء ، نظام عادم مخصص ومدخل هواء جديد.

ولم تعلن شركة كيا أي شيء آخر عن طرازها المتوفر في الوقت الحالي ، بخلاف حقيقة عرض السيارة في مركز مؤتمرات لاس فيجاس ابتداءً من 30 أكتوبر. وآخر موديل معدل من شركة السيارات الكورية الجنوبية مع ستنيجر GT يتمثل في موديل K900 الذي حصل على اللون الأزرق الكهربائي ويتناقض مع اللمسات السوداء اللامعة الأخرى على الجسم كما ترتكز السيارة على جنوط مقاس 24 بوصة ، وتأتي مع نظام تعليق هوائي كذلك ، وتتميز بفرش مخصص في الداخل ونظام وسائط متعددة تم تطويره خصيصا للسيارة.

وقد تم تصنيع كل من كيا ستينجر GT و K900 بالتعاون مع DUB ، وقيل إنه تم تصميم كلاهما لتناسب الرياضيين والموسيقيين اليوم, وستنضم هاتان السيارتان إلى سيارات أخرى مخصصة من كيا في معرض SEMA 2018.