” نرثروب ” تعتزم نقل التقنية في الصناعات العسكرية إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ” نرثروب جرومان ” الأمريكية المتخصصة في مجال الأمن في الشرق الأوسط، وليد أبو الخالد عن وجود محادثات مع عدة دول بخصوص نقل التقنية في الصناعات العسكرية داخل المملكة، من بينها بريطانيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هناك تعاون مع جهات عديدة داخلية، بهدف تكوين شركات داعمة للصناعة المحلية العسكرية، في ظل توجه المملكة لرفع إمكانات القطاع محليا.

وأكد أن المصانع المكملة والمساعدة لشركات الصناعات العسكرية في السعودية البالغ عددها نحو 100 مصنع، سيزيد عددها مع توافر الطلب خلال الـ6 أو 12 شهرا المقبلة.