” ترامب ” : سنطلق النار على المهاجرين في هذه الحالة

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ الجنود الأمريكين المنتشرين على الحدود المكسيكية، يمكن أن يطلقوا النار على المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين قد يرشقونهم بالحجارة خلال محاولتهم دخول أمريكا بطريقة غير شرعية.

وجاء ذلك على خلفية قيام مجموعة تضم آلاف المهاجرين تعبر مكسيكو باتجاه الحدود الأمريكية، حيث قامت برشق الشرطة المكسيكية بالحجارة بوحشية وعنف، وفقًا لما قاله ” ترامب ” .

وبناءً على ذلك، قال ” ترامب ” : ” لن نقبل بذلك، إذا أرادوا رشق عساكرنا بالحجارة، فإن عساكرنا سيردون، وقلتُ لهم الجنود أن يعتبروا ذلك الحجَر بمثابة بندقيّة ” .