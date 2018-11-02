” خنفساء ” تكشف لغز تشكل قارات العالم في العصر الحديث

نايبيداو(صدى):

كشفت خنفساء صغيرة لا يتجاوز حجمها نصف حبة الأرز لغز تشكل قارات العالم في العصر الحديث، وكيف أنها تكونت بالأساس من قارة واحدة عملاقة قبل 99 مليون سنة.

حيث وجد العلماء الخنفساء بـ ” ميانمار ” ، وقد علقت داخل حجر كهرمان قبل 99 مليون سنة، وتشبه إلى حد كبير خنفساء موجودة حاليًا في أمريكا الجنوبية والجزء الجنوبي من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

وعن كشف اللغز، أوضح العلماء أن البعد الجغرافي الشاسع بين الموقعين ” ميانمار وأمريكا الجنوبية ” يُوفر أدلة توضح كيف انتقلت قارات الأرض مع مرور الوقت، بعد تفكك القارة العملاقة الوحيدة المعروفة باسم ” بانجيا ” .

يجدر الإشارة إلى أن الخنفساء كانت موجودة على الأرض وقت انفصال ” بانجيا ” ، ويظهر على الأرجح بعض الصلات المذهلة بين نصف الكرة الجنوبي وميانمار.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الخنفساء كانت موجودة في أواخر ” العصر الطباشيري ” ، وذلك في وقت هيمنت فيه الديناصورات على العالم.