6 من أغرب انواع الرجيم تتبعها نجمات هوليوود لخسارة الوزن.. تعرفي عليها

أميرة خالد(صدى):

تتنوع طرق واساليب الرجيم الخاصة بكل منا حسب احتياجاتنا واهدافنا المختلفة سواء على المدى الطويل أو القصير، ويختار كل منا ما يناسبه، وهو الامر نفسه الذي تتبعه نجمات السينما العالمية في اختيار الرجيم المناسب سواء لأدوارهن المقبلة، أو في حياتهن الخاصة للحفاظ على رشاقتهن والصحة العامة.

وإليكم مجموعة من أنواع الرجيم الخاصة بعدد نجمات الصف الاول في هولييود، وفقا لما ذكرته مجلة “ماري كلير” المتخصصة في الموضة والجمال:

١- رجيم الهواء

يعتمد هذا النوع من الرجيم على ما يشبه الايحاء، اذ يتظاهر الشخص متبع الرجيم بتناول الطعام الذي امامه فقط، وهو من اصعب أنواع الرجيم خاصة أنه يعتمد على تقليل كميات الطعام بشكل كبير، ومن أشهر متبعيه المغنية مادونا.

٢- رجيم الليمون

في هذا الرجيم يشرب الشخص كميات كبيرة من عصير الليمون خاصة في الافطار من اجل تنظيف الجسم من السموم وبالتالي فقدان الكثير من الوزن، ولكن يجب الانتباه الى أن الليمون قد يتسبب عند الافراط في تناوله في اضرار للمعدة، لذلك يجب استشارة الطبيب اولا قبل الاعتماد على أي نوع من أنواع الرجيم. وتشتهر النجمة جينيفر انستون باتباع هذا الرجيم.

٣- رجيم الأطفال

من أشهر متبعي هذا النظام الممثلة ريز ويذر سبون. يعتمد الرجيم على تناول طعام الاطفال على مدار الاسبوع وذلك بالاعتماد على وجبات صغيرة في الافطار والغداء مع اختيار وجبة عادية في العشاء. يجب الانتباه إلى أن عذا النوع من الرجيم لا يمكن الاعتماد عليه لفترة زمنية طويلة.

٤- رجيم خل التفاح

تلتزم النجمة ميغان فوكس بتناول خل التفاح قبل جميع وجباتها، ويمكن القول بأن ذلك يمكن تسميته بروتين غذائي فحسب، خاصة أن فوكس لا تحب من الأساس اتباع أي نوع من أنواع الرجيم ولا حتى ممارسة الرياضة، لذلك تحاول تنظيف جسمها من السموم المختلفة عبر تناول خل التفاح المخفف بالطبع قبل كل وجبة.

٥- رجيم البيض المسلوق

كشفت النجمة نيكول كيدمان أنها اتبعت هذا الرجيم قبل تصوير فيلم كولد ماونتن cold mountain لحاجتها لفقدان الكثير من الوزن، وكانت تتناول بيضة واحدة في الافطار واثنين في العشاء. ولكن لا يعتبر هذا الرجيم من الانظمة الغذائية الصحية ابدا وقد اتبعته كيدمان لظروف العمل فقط.

٦- رجيم ماستر كلين

تستعين المغنية والممثلة بيونسيه برجيم ماستر كلين او رجيم التنظيف دائما، وقد اكدت انها خسرت من خلال اتباعه ٢٠ رطلا في اسبوعين فقط. يعتمد هذا الرجيم على تناول مجموعة من المشروبات التي تساعد على تنظيف الجهاز العضمي من السموم. يعتمد الرجيم على عصير الليمون باغضافة الى الشاي العشبي الملين، والفلفل الحار أيضا، بالاضافة الى شرب نحو ٤ اكواب من الماء المالح خلال اليوم على مدار الأسبوع.