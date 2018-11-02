إجراءات جديدة لتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات لحل مشاكل العملاء

عادل الحربي(صدى):

قامت الهيئة العامة للاتصالات باتخاذ عدة إجراءات؛ وذلك لتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات؛ لحل مشاكل العملاء قبل تصعيدها إلى الهيئة.

وتشمل هذه الإجراءات، فرض مقابل مالي على مقدمي الخدمات؛ نظير معالجة الهيئة للشكاوى المصعدة إليها.

وفي ذات السياق، كشفت الهيئة أنها تلقت خلال العام 2017 نحو 96 ألف شكوى من عملاء شركات الاتصالات، وأنها قامت بمعالجتها جميعًا وفقًا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

كما ذكرت أنها تعمل على تطوير منظومة الشكاوى وبناء شراكات مع مقدمي الخدمة؛ لمعالجة أسباب تلك الشكاوى، وضمان تقليل عددها، متوقعة أن تظهر نتائج هذه الإجراءات التطويرية خلال العام الحالي.