تصريح هام من وزير العمل بشأن مميزات برنامج ” زود ” الادخاري

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ إن منتج ” زود الادخاري ” الذي أطلقه بنك التنمية الاجتماعية سوف يعيد ثقافة الحصالات إلى منازل السعوديين مرة أخرى.

وشمل البرنامج حزمة من الحوافز المالية تصل حتى 20% شهريا، والتي تشجع العميل على التوفير وترشيد الإنفاق من خلال مخصصات شهرية مستقطعة تسانده في تحسين سلوكه الاستهلاكي نحو سلوك أكثر وعياً في معالجة المصروفات للوصول إلى أهدافه.

ولفت الراجحي في تصريحات صحفية إلى وجود منتجات جديدة سيتم إطلاقها لفئات أخرى غير العملاء المتقدمين للقروض الاجتماعية في البنك.