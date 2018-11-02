ترامب يحدد خليفة نيكي هايلي في الأمم المتحدة

واشنطن(صدى):

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، الصحفية السابقة في قناة ” فوكس نيوز ” المفضلة لديه، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وعرض ترامب على ناورت هذا المنصب وأن هناك إعلانا وشيكا في هذا الصدد، لافتا إلى أنه ينظر على نحو جاد بتعيينها.

وقال ترامب ” هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل “.

وتابع ترامب أنه سيتخذ ” على الأرجح ” الأسبوع المقبل قراره في شأن الشخصية التي ستخلف نيكي هايلي السفيرة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل أكتوبر المنصرم استقالتها على نحو مفاجئ.