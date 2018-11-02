الشورى يدرس إلغاء نشاط ” الاقتصاد والتخطيط ” وتعزيز الرقابة على صناديق ” الريت “

حمود العنزي(صدى):

تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة يمجلس السورى لمناقشة الاقتراح المقدم في الفترة الاخيرة بشأن إلغاء نشاط وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك في جلسوة الاثنين المقبل.

كما تناقش اللجنة عددا من التوصيات التي تشمل دعم وتطوير الرقابة على صناديق الاستثمارات العقارية ” الريت ” ومواجهة المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا الشأن خاصة ما يتعلق بما يعرف بمشكلة تسرب الاصول العقارية ذات العوائد غير الثابتة وغير المضمونة إلى صناديق ” الريت “.

ويأتي ذلك في إطار مناقشة اللجنة للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتوصيات لجنة المالية بشأنها.