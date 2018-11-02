معلمات يستغثن من طرق ” الليث ” عبر تويتر والتعليم: في انتظار ” السلامة “

نايف السالم(صدى):

تضامن أهالي القرى التابعة لمدينة الليث مع استغاثات أطلقهن مجموعة من المعلمات اشتكين من خطورة الطرق المؤدية للمدارس في ظل الأمطار الشديدة والسيول.

وطالبت المدرسات في مقطع فيديو عبر تويتر الإدارة التعليمية في الليث بتيسير الأمور عليهن ومساعدتهن من خلال المساهمة في إصلاح الطرق المتضررة من الأمطار إذ تضطر المعلمات لعبور الطرق غير الممهدة والتي تمر بمجاري السيول من أجل أداء عملهن.

ووصلت الاستغاثات إلى المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد المالكي الذي وعد بالتدخل وإخطار إدارة السلامة بالأمر لعلاج المشكلة.